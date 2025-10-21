Dos civiles y un soldado heridos dejaron combates entre Ejército y disidencias en Suárez, Cauca

Suárez, Cauca

Dos civiles y un soldado heridos dejaron combates entre el Ejército y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el noroccidente del Cauca.

Los combates entre las tropas y el frente Jaime Martínez se presentaron en zona rural del municipio de Suárez.

Integrantes de ese grupo armado atacaron a los militares con explosivos y ráfagas de fusil, quedando la población civil en medio del fuego cruzado.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo confirmó que “los civiles son heridas corporales también, aturdimiento, esquirlas y el militar un poco más grave con lesiones en el abdomen, miembro superior, miembro inferior pero afortunadamente en la Fundación Valle de Lili pues ya está en manejo”.

En las últimas 48 horas las disidencias atacaron a la Fuerza Pública en tres municipios del Cauca, acciones una de ellas con un carro-bomba, que también dejaron cinco policías heridos.