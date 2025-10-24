Floridablanca lidera el índice de ciudades modernas 2025 en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El alcalde José Fernando Sánchez Carvajal confirmó que el municipio de Floridablanca obtuvo 71 puntos en el Índice de Ciudades Modernas (ICM), ubicándose por encima del promedio nacional de 47,9 puntos.

“Este resultado demuestra que estamos por encima de la media nacional y refleja el trabajo constante para mejorar la calidad de vida de los florideños”, señaló el mandatario.

El ICM mide variables como el desarrollo equitativo, la sostenibilidad, la innovación y la calidad de vida. Además, evalúa el progreso de los territorios en planeación, infraestructura, tecnología y salud, entre otros aspectos.

En la edición 2025, Floridablanca comparte el liderazgo con Manizales (Caldas) y Tocancipá (Cundinamarca), municipios que también alcanzaron los puntajes más altos en sus departamentos.

En este resultado se evidencia el compromiso de la administración local con un desarrollo más sostenible e inclusivo, orientado a reducir brechas sociales y fortalecer la equidad en el territorio.