Fedesarrollo advierte que el impuesto a pagos digitales afectaría el uso del sistema Bre-B

En el Congreso Nacional de la Construcción en Barranquilla, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, habló con Caracol Radio y calificó como “una muy mala idea” el borrador presentado por el Ministerio de Hacienda que propone aplicar una retención del 1,5% sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de pagos digitales como Nequi, Daviplata y el nuevo sistema del Banco de la República, BRE-B.

“Es una muy mala idea. Aplicar un cobro del 1,5% a un ecosistema de pagos digitales, que apenas está comenzando a desarrollarse, va en contravía de lo que busca la política pública”, aseguró el director.

“Este tipo de medidas solo incentiva el uso del efectivo”: Fedesarrollo

A propósito, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía advirtió que en caso se apruebe esta medida que se plantea días después del lanzamiento del sistema de pagos inmediatos del Banco de la República (Bre-B), podría tener efectos contraproducentes como dejar de usar métodos digitales de pago en Colombia.

“Este tipo de medidas solo incentiva el uso del efectivo, justo lo contrario de lo que se pretende con la inclusión financiera y la promoción de pagos digitales gratuitos”, agregó.

Fedesarrollo advierte un riesgo de inflación para la economía colombiana

Durante su intervención en el Congreso, el director de Fedesarrollo, advirtió que Colombia podría cerrar este año con un déficit fiscal del 7,5% del PIB, una cifra que catalogó como alarmante. Según el economista, se trataría del segundo déficit más alto en 125 años.

“Según el presupuesto aprobado por el Congreso, el déficit para 2026 alcanzaría el 8,1% del PIB, el más alto de nuestra historia moderna. El próximo gobierno recibirá una papa caliente y deberá anunciar un plan de ajuste fiscal creíble para recuperar la confianza de los mercados”, señaló Mejía.

Finalmente, concluyó que los retos fiscales, monetarios y digitales deben abordarse con una estrategia integral que priorice la confianza de los mercados y la modernización del sistema financiero.

“Colombia necesita recuperar el equilibrio fiscal y mantener una política coherente que no desincentive la innovación ni el crecimiento económico”, puntualizó en Caracol Radio.