En Bolívar se intermediarán 601 vacantes laborales a través del SENA

Una oportunidad única para que miles de colombianos encuentren empleo y fortalezcan su perfil profesional. Con Dignidad, cumplimos.

Con el propósito de promover la inclusión social y productiva de las y los colombianos, la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA realizará una nueva edición de ExpoEmpleo SENA 2025, la feria laboral más grande del país, que conecta a las empresas que requieren talento humano con las personas que buscan una oportunidad de trabajo.

El evento se desarrollará de manera simultánea en las 33 regionales del país, con la participación de más de 390 empresas, que ofrecerán más de 23 mil vacantes en diversos sectores productivos.

“ExpoEmpleo SENA es un espacio que impulsa la generación de empleo formal y digno, permitiendo que miles de colombianos encuentren nuevas oportunidades laborales en esta temporada de fin de año”, destacó Elsa Bohórquez, directora encargada de Empleo y Trabajo del SENA.

En Bolívar se intermediarán 601 vacantes laborales dirigidas a personas con experiencia en ocupaciones como auxiliar de cocina, mecánico de moto, estilista, parrillero, manicurista, asistente comercial, vendedor, cocinero, entre otras. La atención presencial se llevará a cabo en Cartagena, así como en los municipios de Clemencia, Magangué, Mompox, San Juan Nepomuceno y el corregimiento de Bayunca.

Para consultar los puntos de atención y la programación completa de actividades de esta jornada nacional, las personas interesadas pueden ingresar a través de este link ape.sena.edu.co

Oportunidades en todos los sectores

Entre los principales sectores que ofrecerán vacantes se destacan: salud, comercio y servicios, transporte, alimentos y turismo, entre otros.

Las ocupaciones con mayor demanda incluyen asesores comerciales, enfermeros, operarios de confección, auxiliares administrativos, técnicos en electricidad, auxiliares de producción, conductores, auxiliares de cocina, auxiliares de servicios generales, cajeros, vigilantes, vendedores, auxiliares contables y ayudantes de construcción.

Talleres y orientación para buscadores de empleo

Durante la feria, los asistentes podrán participar en talleres de orientación ocupacional, diseñados para fortalecer sus competencias y desempeño en los procesos de selección.

Entre las temáticas se incluyen la elaboración de hoja de vida, entrevista laboral, redes efectivas para la búsqueda de empleo y el uso de la plataforma web de la APE.

Asimismo, los visitantes tendrán acceso a la oferta integral de servicios que brinda el SENA en formación, empleo, emprendimiento y certificación por competencias laborales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Resultados que impulsan el empleo

Durante el actual Gobierno, la APE ha generado más de 1 millón 800 mil colocaciones laborales mediante sus servicios de intermediación y ha realizado alrededor de 4 millones 400 mil orientaciones ocupacionales, fortaleciendo los perfiles de quienes buscan nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo profesional.