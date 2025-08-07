Petro pide mensaje de urgencia a ley que prohíba el mercenarismo tras muerte de colombianos en Sudán

Colombia

Luego de que el Ejército de Sudán informara sobre el derribo de un avión emiratí con mercenarios colombianos a bordo, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al Congreso de la República para avanzar con prioridad en el tratado de ley que prohibiría el mercenarismo en Colombia.

“He solicitado mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohibe el mercenarismo. Es también una trata de hombres convertidos en mercancías para matar”, indicó el presidente en su cuenta oficial de X.

Desde allí, Petro recriminó también que “tanta guerra quisieron dentro de Colombia, que al debilitarse la guerra en el país, la buscan fuera, donde nadie nos ha hecho daño. Son asesinos los ‘patrones’ lque mandan jóvenes a matar y a ser muertos por nada. Son espectros de la muerte que aborrecen su juramento a Bolívar”.

El mandatario colombiano informó también que ya solicitó a la embajadora en Egipto “averiguar cuántos colombianos murieron, se habla sin confirmar de 40”, y anunció que se trabajará en el proceso de repatriación: “Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos”.