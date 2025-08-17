Sudán pidió a Colombia detener envío de mercenarios, ¿qué respondió gobierno Petro?

Luego de que el primer ministro sudanés solicitara ayuda para detener los combates en el país, el mandatario colombiano reaccionó insistiendo en la necesidad de “detener el mercenarismo”. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El primer ministro de Sudán, Kamel Idris, envió un mensaje a Colombia en el que pide ayuda para detener el envío de mercenarios a su país, lo cual contribuiría a acabar “el asedio (por las FAR) de la ciudad de Al Fasher”, capital de Darfur Norte y único bastión del Ejército sudanés en el oeste del país.

“Hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana a que se mantengan firmes con nosotros para lograr el fin del asedio a Al Fasher, y detener el reclutamiento y envío de mercenarios a nuestra tierra”, dijo Idris en un mensaje transmitido por la televisión pública sudanesa.

¿Qué dice el gobierno Petro?

Luego de conocerse este mensaje, el presidente Gustavo Petro se pronunció brevemente en sus redes sociales diciendo:

“El primer ministro de Sudan Kamel Idris se dirige a la nación colombiana. Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”

Como parte de este objetivo, el Gobierno colombiano radicó en agosto del año pasado un proyecto de ley para evitar el reclutamiento de mercenarios por parte de organizaciones que los llevan a guerras que no tienen nada qué ver con su país, como ocurre con las de Sudán y Ucrania.

La iniciativa busca aprobar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

Los mercenarios colombianos

El mensaje de Kamel Idris llega 10 días después de que el Ejército sudanés anunciara la muerte de decenas de mercenarios colombianos en el derribo de un avión emiratí en una zona controlada por las FAR en el oeste de Sudán.

Según la televisión oficial sudanesa, el avión fue derribado cuando los mercenarios se dirigían al aeropuerto de Nyala, capital del estado sudanés de Darfur Sur y bajo control de las FAR, involucradas en una guerra devastadora con el Ejército regular desde abril de 2023.

En julio pasado, Rusia también denunció el alto número de mercenarios colombianos en filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.