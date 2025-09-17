¿Qué formas hay actualmente para tener carro en Colombia?

Actualmente en Colombia las maneras de tener carro no se reducen solamente a los créditos tradicionales o al pago de contado. Existen las alternativas como leasing y Renting, modalidades que se utilizan para hacer uso de diferentes activos como en este caso los automóviles.

El 17 y 18 de septiembre del 2025 se instalará en Bogotá el II Seminario del Renting y XXIII Conferencia Latinoamericana del Leasing, se hablará de estas modalidades, el evento que contará con participantes tanto colombianos como de la región que compartirán información, experiencias, buenas prácticas sobre este sector.

En el caso de la modalidad de renting, es una alternativa eficiente para usar un activo, ya que se establecen cuotas fijas y pagos acordados, además, se tiene acceso al vehículo nuevo sin tener que preocuparse por mantenimientos, seguros e impuestos.

“El negocio de renting que manejamos nosotros en la asociación, es un negocio que factura en Colombia más de 2.5 billones de pesos al año, donde viene en un positivo crecimiento y aportamos de manera importante a la industria”, explicó Sebastián Hurtado, presidente ejecutivo de Aso Rating, gremio que agrupa a empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos y una de las empresas organizadoras del evento.

Sobre el Seminario de Renting

“La idea de este seminario es que sea espacio de formación tanto para los que trabajamos en el medio de leasing y de renting, como para aquellas personas y empresas que aportan en la cadena de valor para la producción de todo este negocio” añadió Hurtado.

A lo largo de este evento se abordarán los riesgos crediticios para las empresas frente a los clientes finales, es decir, lo que se hace desde las empresas para identificar los riesgos que tiene el cliente que está tomando nuestros servicios y poder empezar a mostrarle a los participantes las ventajas estratégicas que tiene cada uno de estos dos modelos.

En estas conversaciones estarán conferencistas como Carlos Andrés Arango, vicepresidente de Negocios leasing, renta y uso del Grupo Bancolombia y Felipe Noval, Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros.

El leasing y Renting modalidades complementarias

El leasing es una modalidad de financiamiento que tiene como objetivo que el usuario se quede al final con el activo, lo que se hace es financiar el activo para que sea propiedad, por otro lado, el renting es una modalidad para hacer uso del activo, generar beneficios pero el fin último no es adquirirlo. Sin embargo, estos dos se complementan porque las compañías de renting hoy utilizan para su apalancamiento de inversión modalidades como el leasing financiero.

Desde el gremio se esperan clientes más informados

Por parte de Aso Rating, gremio que agrupa a empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos, se espera tener como resultado de este tipo de encuentros clientes, consultores más informados, así como compañías mucho más estratégicas.

“Al finalizar el evento podremos llegar a que todas estas nuevas tendencias que nos impactan a nosotros, toda la transformación digital y a su vez la transformación energética, tendrá un impacto importante en las organizaciones y tendremos que prepararnos para ese cambio” concluyó Hurtado.