Actividad del volcán Puracé ya deja pérdidas en cultivos y contaminación de fuentes hídricas

Puracé, Cauca

La actividad del volcán Puracé ya genera afectaciones en cultivos, animales y fuentes hídricas en varias zonas rurales del municipio de Puracé, en el oriente del Cauca, según reportó la administración municipal.

El alcalde Jorge Andrade Molano confirmó que la caída de ceniza ha provocado pérdidas en cultivos de papa, fresa y mora, además de impactos en el sector ganadero, afectando la economía de familias campesinas dedicadas al agro y al turismo.

“Ya se empieza a notar la contaminación de algunos afluentes de agua, la pérdida de algunos cultivos e igualmente de especies nativas de la región y en el sector ganadero”, señaló el mandatario.

Las afectaciones se concentran principalmente en Paletará, Coconuco, Río Negro y la zona alta del municipio, donde además se reporta contaminación en fuentes hídricas tras las emisiones de ceniza.

La administración municipal activó planes de contingencia junto a organismos de gestión del riesgo departamental y nacional. Entre las medidas adoptadas está el abastecimiento de agua potable mediante carrotanques para las comunidades afectadas.

El alcalde indicó que actualmente avanzan los censos para establecer el número de familias damnificadas y consolidar un reporte oficial sobre las pérdidas ocasionadas por el fenómeno natural.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano informó que durante las últimas horas se registraron ocho emisiones de ceniza con alturas de hasta 400 metros sobre el cráter del volcán Puracé, dispersándose hacia el noroccidente y llegando incluso hasta Popayán.

La entidad explicó que la actividad sísmica continúa asociada a la dinámica de fluidos al interior del volcán y reiteró que las emisiones de ceniza hacen parte del comportamiento esperado dentro del nivel de alerta amarilla.

Frente a la situación, las autoridades recomendaron a la comunidad usar tapabocas, evitar actividades al aire libre, proteger las fuentes de agua y no consumir pastos o alimentos contaminados con ceniza para prevenir afectaciones en animales y personas.

La Alcaldía de Puracé pidió no ascender al cráter del volcán mientras continúe la alerta amarilla y mantenerse informado a través de los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano.