Defensoría destaca fallo que ordenó al presidente Petro disculparse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas

La Defensoría del Pueblo destacó el fallo de la Corte Constitucional que ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y pedir disculpas públicas por llamar a las mujeres periodistas “muñecas de la mafia”.

“La entidad valora que la sentencia reconozca la importancia del lenguaje en el ejercicio del poder y reafirme la obligación de todos los servidores públicos de actuar con respeto, diligencia y responsabilidad frente a los derechos de las mujeres y de la prensa”, se lee en el pronunciamiento.

Leer: Corte ordena a Petro disculparse por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas

El organismo que defiende los derechos humanos resalta el llamado que hace alto tribunal al jefe de Estado para promover un diálogo respetuoso con los medios de comunicación, basado en la transparencia, la pluralidad y la dignidad humana.

“La decisión de la Corte reafirma que la libertad de expresión no puede ser utilizada como instrumento para perpetuar violencias simbólicas o reforzar estereotipos de género, especialmente cuando las manifestaciones provienen de quienes ostentan la más alta investidura del Estado. En una sociedad democrática, la palabra pública tiene un poder transformador que puede contribuir a erradicar las desigualdades y consolidar una cultura de respeto y no discriminación hacia las mujeres que ejercen el periodismo”.

Leer: Consejo de Estado falla a favor de Petro por segunda vez y archiva caso “muñecas de la mafia”

Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo considera que esta sentencia envía un mensaje claro sobre el deber del Estado de garantizar entornos seguros para el ejercicio del periodismo, tanto en los espacios físicos como en los digitales. La violencia de género y la violencia digital contra las mujeres periodistas constituyen una amenaza grave para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada.