Consejo de Estado falla a favor de Petro por segunda vez y archiva caso “muñecas de la mafia”

JUSTICIA

Este 17 de enero en el despacho de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo declaró improcedente la tutela interpuesta por el abogado constitucionalista, Germán Calderón España, contra el presidente Gustavo Petro por llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas.

Cabe resaltar que, el Alto Tribunal había acummulado esa tutela junto a la de la FLIP, la Fundación El Veinte y 17 mujeres periodistas que aseguraban que “el uso del término “muñecas de la mafia” por parte del presidente, durante un discurso el 30 de agosto en Nuquí, Chocó, constituye un agravante dentro de un patrón de estigmatizaciones que sexualiza y descalifica a las periodistas, afectando su credibilidad y seguridad”.

No obstante, con esta última decisión, esta tutela no avanza más en el Consejo de Estado.

Según el Alto Tribunal había falta de legitimación en la causa por activa del abogado Calderon España. Además, se demostró que con estas declaraciones del presidente no se afectaron los derechos fundamentales de nadie.

“Es preciso indicar que la expresión que utilizó el primer mandatario, en el contexto específico y particular en el que la emitió y que fue analizado no tuvo la entidad de vulnerar derechos fundamentales de las accionantes, pues a pesar de que constituye un estereotipo estigmatizador, no consistió en señalamientos en contra de personas específicas que integran la parte tutelante, o de todas las mujeres que desempeñan el oficio del periodismo”, se lee en el fallo.