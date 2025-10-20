Jorge Soto sobre la clasificación de América en Liga: “Por todas las vías posibles”

América de Cali ganó el clásico vallecaucano 2-0 en condición de visitante, juego que correspondió a la fecha 16 de la Liga Colombiana, gracias a las anotaciones de Cristian Barrios (27′) y Josen Escobar (62′).

El portero del América de Cali, Jorge Soto, le concedió una entrevista al Vbar de Caracol Radio en donde reveló cómo David González, técnico del equipo, decide quien es titular, también mencionó los secretos de cómo controla el tema mental y por último habló del desempeño del equipo.

Le puede interesar: Tabla reclasificación 2025: Cupos a Libertadores y Sudamericana tras triunfos de Nacional y América

Jorge Soto inició hablando sobre cómo el técnico David González decide quién será titular en los partidos: “Nosotros como arqueros, yo siempre lo he pensado así y se lo he transmitido a mis colegas, a mis compañeros, que el puesto no es de ninguno de nosotros, o sea, siempre se dice que este se ganó la titular, que el puesto es de este y yo no pienso así, el puesto es de América y nos lo prestan a cada uno de nosotros 90 minuticos cada fin de semana. Cuando las decisiones no la tomamos nosotros, nosotros nos tenemos que enfocar en prepararnos, para cuando el técnico decida que nosotros debemos ayudarle al equipo en ese partido de resto, nosotros tenemos que seguir trabajando como todos los compañeros”.

🅰️"Estamos MOTIVADOS por el presente del equipo, esperamos seguir con el buen juego y lograr BUENOS resultados"



👹Jorge Soto, arquero de América, en #ElVbarCaracol



🎧Escuche y Vea la entrevista EN VIVO, aquí: https://t.co/LoZtpzs80O pic.twitter.com/ZqTgZrlgnV — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 20, 2025

“No es un tema sencillo, pero trato de enfocarme en lo que yo puedo controlar. Como yo sé que la decisión de si juego o no, no está en mis manos, trato de no preocuparme por eso. ¿Qué está dentro de mi control, que está en mis manos? El cómo me entreno, cómo me preparo, cómo me cuido, en la actitud que pongo en los entrenamientos, en los partidos juegue o no juegue, eso es lo único que está en mi control, ya del resto son decisiones de terceros. Claramente, uno espera que sean una cosa, pero como la decisión no es mía, trato de enfocarme solo en lo que puedo controlar, para que el día que el técnico me elija a mí, pueda yo aportarle al equipo, lo que él dice”, reveló Soto cómo controla el tema mental.

Lea también: Campeones del ‘79’ con América de Cali se reunieron en Candelaria

Continuó: “Si lo pensamos, lo creemos, estamos convencidos de eso. Los últimos partidos nos trazamos un objetivo en Liga que era sumar 18 de 18 ya llevamos 6 lo que fue Equidad y Cali, sabemos que no es fácil porque a inicio del campeonato dimos muchas ventajas y perdimos muchos puntos que no debíamos, pero bueno así se nos fue presentando este semestre confiamos plenamente en lo que estamos haciendo, vemos una mejoría del equipo y eso nos ayuda a tener ese parte de tranquilidad, sabemos que depende de nosotros y mientras sea así, pues vamos a intentarlo por toda las vías posibles”.

Finalizó hablando Soto sobre la clasificación a las semifinales de la Copa Colombia: “En la Copa dimos un paso muy importante, ganándole al Junior y ya estamos esperando al rival para la semifinal. Sé que no va a ser fácil porque todos los que están en competencia son equipos muy complicados, pero digamos que en la Copa todos estamos con las mismas chances (...). Estamos muy contentos por el presente que estamos viviendo y esperamos que el equipo siga así, jugando bien y consiguiendo los resultados”.