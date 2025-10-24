Capturado profesor de piano que habría abusado sexualmente de una mujer en un bar de Suba

Bogotá D. C.

La Policía Nacional confirmó la captura de una persona de 30 años que dijo ser profesor de piano para ganar la confianza de una mujer a la que habría abusado el pasado 13 de julio en el norte de Bogotá en un bar de la localidad de Suba.

El hombre es acusado por el delito de acceso carnal violento. La Seccional de Investigación Criminal encabezó el proceso, que se extendió por tres meses.

Las autoridades lograron determinar que, mediante engaños, el hombre llevó a la mujer de 22 años a su apartamento, donde la habría golpeado y abusado sexualmente. A causa de estos hechos, Medicina Legal dio incapacidad de cinco días a la mujer.

Tras la denuncia de la víctima se activó el código blanco por parte de las autoridades y luego de recopilar todo el material probatorio, finalmente se materializó la orden de captura en la localidad de Teusaquillo.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen, tal como indicó la teniente coronel, Natalia Otalora, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Además, Otalora invitó a la ciudadanía a poner en conocimiento estos hechos delictivos a través de la línea 123 o la línea 155, atención línea púrpura.