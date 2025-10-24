Caos en la movilidad en Bogotá: Transmilenio y calles inundadas

Bogotá D.C

Durante la noche anterior y la madrugada de este jueves 24 de octubre se presentaron fuertes lluvias en Bogotá que afectaron la movilidad en ciertos corredores de la ciudad.

Una de las más afectadas es la Autopista Norte con calle 242 que amaneció una parte inundada. El carril izquierdo en sentido Norte- Sur de esta vía está bajo el agua, por lo que no hay paso. Las autoridades atienden la emergencia para recuperar la movilidad en esta zona.

#BOGOTÁ. A esta hora (5:50am), hay problemas de movilidad por un espejo de agua en la calle 242 ingresando a Bogotá, hay un carril cerrado y por eso la demora en el ingreso. Autoridades ya están en el sitio. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/ZKcJpGhUEk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

La Avenida 68 desde la calle 80 hacia el sur también se encuentra inundada por lo que la movilidad está afectada. Ya varios vehículos se han varado debido al alto nivel del agua represada en este punto.

La Avenida Boyacá desde el sector de la Sevillana hasta el Tunal presenta complicaciones en la movilidad por las fuertes lluvias que causaron inundaciones en este corredor.

Otra afectación vial que involucra a una volqueta y a un motociclista quien lastimosamente fallece en la Avenida Caracas con calle 44 sur sentido norte-sur.

Las autoridades de tránsito y de criminalística atendieron la emergencia que causó que se cerrarán temporalmente 10 estaciones de Transmilenio:

Olaya

calle 40 sur

Santa Lucia

Consuelo

Socorro

Molinos

Danubio

Parque Tunal

Biblioteca Tunal

Portal Tunal

Portal Usme

#BOGOTÁ | A esta hora (6:43 am) se retoma el servicio de las 10 estaciones de Transmilenio y las rutas zonales que que fueron cerradas mientras se adelantaban labores de tránsito y crminialística. Transmilenio pide a los usuarios no bajarse de las estaciones para evitar… pic.twitter.com/t2hfCyz0fy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

Las personas empezaron a bajarse de las estaciones de Transmilenio ante el desespero de que estuvieran cerradas, por lo que Transmilenio pidió a los usuarios evitar caminar por los carriles exclusivos y las calles para que no se presenten accidentes.

Una vez fue atendido el accidente, se restablecieron las operaciones en las estaciones de Transmilenio.