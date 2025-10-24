Cancillería confirma liberación de 17 colombianos que estaban detenidos por el régimen de Venezuela

Una de las noticias que tanto esperaban los familiares de los colombianos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro, finalmente llegó, y es que 17 de los 39 volverán a la libertad.

Tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el gobierno colombiano logró la liberación de 17 connacionales que estaban detenidos en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

El proceso de liberación de este primer grupo de colombianos, inició en la noche del pasado jueves y concluirá con su retorno al país, en un traslado que contará con el acompañamiento del Gobierno Nacional.

La canciller Rosa Villavicencio se encuentra en Venezuela acompañando todo el proceso de liberación, y finiquitando las gestiones con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del país venezolano.

“Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, puntualizó la canciller.

¿Cuántos colombianos siguen detenidos en Venezuela?

Aunque no hay una cifra oficial, se ha hablado de 39 colombianos detenidos arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Pero con esta liberación, quedarían 22 connacionales distribuidos en diferentes cárceles de Venezuela.

En Caracol Radio, conocimos la historia de Iván Colmenares, un abogado cucuteño, quien por reducir tiempos de viaje para ir a visitar a su madre, fue detenido por las autoridades venezolanas en una alcabala, señalado de ser un espía. Hablamos con su mamá Dolly García y nos contó que su hijo ha recibido muy malos tratos solo por el hecho de ser colombiano.

En la xenofobia hacia los colombianos, también concordó Víctor Tique, el padre de Manuel Tique, un ingeniero industrial que fue detenido el 14 de septiembre de 2024 en la frontera, y quien aseguró que a los connacionales detenidos los golpean y los tratan con malas palabras.