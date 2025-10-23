Colombia rechaza ataques contra embarcaciones en el Océano Pacífico y pide a EE.UU. cesar ofensivas

Aumenta la preocupación por los ataques contra embarcaciones en el Océano Pacífico, en cercanías a territorio colombiano y con repercusiones que podrían afectar a la soberanía del país.

#POLÍTICA El gobierno de Colombia a través de la Cancillería (@CancilleriaCol) rechaza la destrucción de una embarcación por ataques en el Océano Pacífico.

Hacen un llamado al gobierno de Estados Unidos para que cesen estas ofensivas y respeten las normas del derecho… pic.twitter.com/yzkeBsfxsP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2025

A través de un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó la reciente destrucción de una embarcación presuntamente relacionada con el narcotráfico, e hizo un llamado al gobierno de Estados Unidas a cesar este tipo de ofensivas en el Océano Pacífico y a respetar las normas del derecho internacional.

Además, reiteraron el interés de Colombia en activar los canales diplomáticos y en que se adopten de manera conjunta estrategias que permitan trabajar en la lucha contra el narcotráfico.

“El Gobierno Nacional reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas“, señala el comunicado.

¿Cuáles son las ofensivas en el Océano Pacífico?

En la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado una serie de ataques contra embarcaciones en el Mar Caribe, que ahora inició en el Océano Pacífico.

En menos de 24 horas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la destrucción de una segunda embarcación presuntamente cargada de drogas en el Pacífico. La primera fue anunciada por el Pentágono a través de la red social X.

La discusión radica en que si realmente los ‘terroristas fallecidos’, como los denomina el gobierno norteamericano, se dedicaban al narcotráfico o eran lancheros que trabajaban sobre esta zona, ubicada en cercanías a territorio colombiano.