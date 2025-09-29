Procuraduría pide a alcaldías de Bogotá reportes sobre control a estaciones de gasolina

Bloqueos dejaron pérdidas de más de 428.000 galones de combustible, afectando ingresos de estaciones de servicio.

La Procuraduría General de la Nación, solicitó a las alcaldías locales de Bogotá, información sobre las acciones adelantadas en los últimos cinco años en materia de inspección, vigilancia y control de las estaciones de servicios de combustibles.

El requerimiento fue hecho por la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción, que busca establecer si existen mecanismos efectivos para garantizar la correcta calibración de los surtidores, atender de manera oportuna las quejas ciudadanas y aplicar sanciones cuando se presenten irregularidades.

La entidad también pidió detalles sobre los procesos de coordinación que han tenido las alcaldías con la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Minas y Energía, así como los procedimientos aplicados para otorgar licencias de funcionamiento.

con la información recopilada, la Procuraduría evaluará si es necesario adoptar medidas adicionales que fortalezcan la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la prestación del servicio de combustibles.