Alcaldesa de Duitama habría incurrido en participación política durante acto oficial

Durante la jornada departamental de Prosperidad Social realizada este jueves 23 de octubre en Tunja, la alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal Mejía, protagonizó un discurso que ha generado controversia por su marcado tinte político en un escenario institucional. Frente a más de 80 mandatarios municipales y al director nacional de Prosperidad Social, Bernal hizo alusión directa al Pacto Histórico y a su expareja, José Luis Bohórquez, exalcalde de Duitama y actual precandidato a la Cámara de Representantes, en medio de un evento cuyo propósito era la firma del Pacto por la Prosperidad en Boyacá.

En su intervención, la mandataria aseguró que «...la solución está en construir desde las bases y en responder también a las bases del pacto que lo han dado todo para sostener el partido...», agregando que «...somos pocos aún en este proyecto, pero somos bastante resilientes y resistentes en esta lucha...». Estas afirmaciones, realizadas en un acto de carácter administrativo y con presencia de autoridades nacionales, podrían interpretarse como participación indebida en política, una falta disciplinaria y electoral sancionable según la legislación colombiana.

Este video podría poner en riesgo la permanencia de Roció Bernal como alcaldesa de @MunicipDuitama .



En un acto público con el director del @ProsperidadCol habla del Pacto Histórico y de su expareja y precandidato a la cámara José Luis Bohórquez @JLuisBohorquez @PGN_COL pic.twitter.com/biT8W8NlTv — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 24, 2025

Bernal también mencionó que «...nos ha tocado remar solos, como alcaldía, con el exalcalde José Luis Bohórquez, hoy candidato a la Cámara, a quien sacaron injustamente por una supuesta doble militancia...», y concluyó afirmando que «...estoy como alcaldesa del pacto buscando un recurso del entorno nacional...».

Las declaraciones han despertado críticas entre algunos asistentes y juristas consultados, quienes consideran que la intervención podría constituir una infracción al principio de neutralidad política exigido a los funcionarios públicos, poniendo en entredicho la permanencia de Rocío Bernal Mejía como alcaldesa de Duitama.