Disminuyen los casos de mama en Bucaramanga

En Bucaramanga se registra una disminución en los casos de cáncer de mama durante el año 2025, según la secretaría de salud, con corte a la semana epidemiológica 39, correspondiente al 27 de septiembre de este año, se han notificado 59 casos nuevos de esta enfermedad en el municipio.

La secretaria de salud, Claudia Amaya, explicó que en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 82 casos, el numero de diagnósticos presenta una reducción de 28%, lo que representa una tendencia baja en el comportamiento de la enfermedad.

“No debemos confiarnos. El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente en las mujeres: Una de cada ocho lo desarrollará en algún momento de su vida”

Lea también: ¡Trabajo sí hay! Más de 1.500 vacantes en Bucaramanga

Desde la secretaría de salud se hace un llamado a reforzar la detección temprana, el auto examen mamario y los controles médicos periódicamente.

“La recomendación siempre es a estar muy pendiente de los signos de alarma y consultar inmediatamente al médico cuando aparezcan cambios en el tamaño o color de las mamas, salida de liquido por los pezones o la presencia de un bulto”

Las autoridades de salud reiteran que la prevención, los chequeos regulares y el diagnostico temprano siguen siendo las herramientas más efectivas para salvar vidas.