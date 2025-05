Personas con discapacidad recibieron sillas de ruedas en Cartagena

Cartagena

La Secretaría de Desarrollo Social, a través del programa de Discapacidad, sigue comprometida con el bienestar y la inclusión de la población con discapacidad en la ciudad. Durante 2025, se han entregado 23 apoyos técnicos (sillas de ruedas) a personas que requerían mejorar sus condiciones de vida.

Las dotaciones fueron entregadas en zonas como Arroz Barato, Policarpa, San Francisco, Olaya Herrera, Tierra Baja, El Pozón, entre otros. De estas entregas, dos correspondieron a silla de ruedas neurológica y el resto fueron sillas estándar.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Social seguimos priorizando a la población con discapacidad de la ciudad, por eso entregamos apoyos que dignifican su vida diaria y representan también un respaldo importante para sus familias”, indicó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Estos apoyos se realizan a partir de solicitudes, remisiones o denuncias recibidas por el programa de Discapacidad. Una vez recibida la solicitud, el equipo realiza visitas domiciliarias para verificar el caso y dar respuesta.

“Estoy feliz porque hace mucho tiempo no tenía una silla funcional. La que tenía estaba bastante deteriorada y no me acomodaba. Gracias a la Alcaldía y a la Secretaría de Desarrollo Social por esta entrega”, expresó Judith Dakin, beneficiaria del programa.

Con estas dotaciones, el Gobierno distrital reafirma su compromiso con una Cartagena más equitativa e incluyente, facilitando el acceso de las personas con discapacidad a herramientas que mejoren su calidad de vida y promuevan su autonomía.