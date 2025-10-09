Varios delincuentes fueron capturados en el sur de Bogotá, entre ellos había “rompevidrios”

En las últimas horas, se logró dar la captura de delincuentes en las dos localidades ubicadas al sur de la capital. Serían tres capturados en la localidad de Antonio Nariño y tres en la localidad de Kennedy.

La captura de los ladrones en Kennedy se dio después de que tres hombres hurtaron una camioneta de alta gama, por lo que las autoridades, gracias a la ciudadanía, se habrían alertado del robo.

Ante estas alertas, se realizó la activación de un plan candado, que ayudó a la identificación de la camioneta que se encontraba en la localidad de Bosa. Luego de una persecución, se logró interceptar el vehículo, dando con la captura de los tres implicados.

Al momento de los allanamientos correspondientes, las autoridades encontraron la posesión de un arma tipo traumática, 4 celulares y una motocicleta, que al parecer, también había sido robada y era usada por los mismos delincuentes para cometer estos actos delictivos.

Los “rompevidrios”

Por su parte, en la localidad de Antonio Nariño, dos uniformados en labores de patrullaje escucharon los llamados de auxilio de la ciudadanía, al parecer, por un hurto a ciudadanos que iban en un vehículo. Según las versiones, los implicados, que también iban en un vehículo, habrían aprovechado el cambio de un semáforo para romper la ventana del vehículo y quitarles sus pertenencias.

Gracias a la acción de las autoridades, se logró dar con la captura de los delincuentes, que al momento de ser requisados, tenían varias armas cortopunzantes y los elementos robados.

Los seis capturados en el sur de la ciudad ya contaban con anotaciones en el sistema penal y antecedentes judiciales. Los delincuentes ya fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Cabe resaltar, que en lo que va del año, el hurto a vehículos se ha reducido un 14% en la localidad de Kennedy y se ha presentado una reducción del 4% en hurto a personas en la localidad de Antonio Nariño.