Patrullajes policiales dejan un capturado y dos motos recuperadas en Cartagena

En acciones encaminadas a combatir el hurto de motocicletas, uniformados de la Policía Nacional llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, logrando la recuperación de dos motocicletas y la captura de un sujeto.

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En planes de registro y control en el sector Miramar, del barrio El Pozón, fue capturado ‘Albertico’, de 22 años, quien fue sorprendido movilizándose en una motocicleta marca Pulsar 200NS de placa NHI54E, la cual tenía alterados los sistemas de identificación.

El capturado y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de falsedad marcaria.

De igual forma, en el barrio Getsemaní, las patrullas de vigilancia recuperaron una motocicleta marca TVS Raider 125, de placas ZHM-25G, la cual registraba un reporte por hurto del 20 de abril de 2025 en la ciudad de Cartagena.

“En lo corrido del año se han capturado 439 personas por el delito de hurto y se han recuperado 117 motocicletas”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.