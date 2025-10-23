Personería de Santa Rosa de Cabal lleva a Procuraduría caso de hombre golpeado por un policía

Santa Rosa de Cabal

Un caso de presunta intolerancia y abuso de poder se presentó en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde uniformados agredieron a un hombre el cual se encontraba en la carrera 16 con calle 24 del barrio La Horqueta.

En un vídeo quedó registrado como la víctima fue retenida por una patrulla de la Policía motorizada, al parecer, le hicieron una requisa a sus pertenencias y cuando se iba a retirar del sitio, discutió con los uniformados que se bajaron del vehículo, uno de ellos sacó su tonfa (bolillo) y comenzó a golpear a este sujeto por varios minutos.

El segundo Policía, que también se bajó de la motocicleta, no hizo nada para detener a su compañero y en una ocasión agarró de los brazos a la víctima para que lo siguieran golpeando.

A la personera de Santa Rosa de Cabal, Verónica Ríos, le enviaron el vídeo de lo ocurrido y de inmediato solicitó la identidad de los Policías para instaurar una queja formal ante la Procuraduría.

“Nosotros vamos a dirigir esta queja disciplinaria ya con los datos de los policías... vamos a solicitar poder preferente de parte de La Procuraduría para que esta queja no llegue a control interno disciplinario de la policía, porque consideramos que la Procuraduría puede ser más efectiva y puede ser más objetiva a la hora de investigar estos hechos que a todas luces son reprochables.”

Por otro lado, señala la personera que si la Procuraduría no lleva el caso y lo remite a Control Interno de la Policía, le solicitará al comandante de la Policía el traslado de estos uniformados, ya que no es la primera queja que se recibe.

“Tratar de hablar con el comandante de Policía del departamento para mirar de mantera interna mientras se adelanta el proceso, qué acciones va a tomar con estos Policias; desde la Personería, lo primero que vamos a hacer, si la procuraduria define no asumir el poder preferente y enviarlo a control interno, vamos a solicitar el traslado de estos Policías del municipio de Santa Rosa, de manera respetuosa lo haremos, teniendo en cuenta que no es la primera vez que este agente agrede a alguien en el municipio”

Por último, la personera está buscando al hombre golpeado por los agentes de Policía, ya que es importante que sea remitido a medicina legal y asesorarlo para instaurar una denuncia penal y administrativa.