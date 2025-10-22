Nueva EPS enviará comisión a Pereira ante crisis financiera con hospitales públicos

Pereira

Tras una reunión sostenida en Bogotá con directivos de la Nueva EPS, el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, alertó sobre la grave crisis financiera que atraviesan las instituciones prestadoras de salud en Risaralda, derivada de las cuantiosas deudas que esta entidad mantiene con los hospitales públicos del departamento.

Según explicó el personero, la Nueva EPS adeuda más de $100 mil millones al Hospital Universitario San Jorge, el principal centro asistencial de la región, lo que amenaza la continuidad de los servicios y pone en riesgo la atención de urgencias vitales para los más de 200 mil usuarios que tienen en Risaralda.

Además, otras instituciones como el Hospital Mental de Risaralda (Homeris) y la ESE Salud Pereira, enfrentan pasivos superiores a $2.700 millones y $4.000 millones, respectivamente.

El delegado del Ministerio Público advirtió que la Nueva EPS desde Bogotá manifiesta desconocer en gran medida la realidad local debido a la falta de información precisa y oportuna por parte de sus delegados regionales. Esta desconexión, señaló el personero, ha agravado los problemas financieros y administrativos en los centros de salud, provocando retrasos en la atención, escasez de insumos médicos y dificultades en programas comunitarios, especialmente en los sectores más vulnerables.

Comisión técnica de la Nueva EPS viajará a Pereira

Durante la reunión, se acordó que una comisión técnica de la Nueva EPS se trasladará a Pereira en los próximos días para evaluar la situación administrativa del nuevo dispensario de medicamentos donde persisten fallas administrativas y falta de atención humanizada hacia los usuarios; se buscará establecer una ruta de pago mensual que permita cumplir con las obligaciones corrientes, mientras que una auditoría revisará el déficit acumulado previo a la intervención de la EPS.

Finalmente, el personero de Pereira anunció que presentará un informe formal ante los organismos de control a nivel nacional con el fin de exigir medidas de fondo que garanticen la estabilidad financiera y la continuidad de los servicios hospitalarios en el departamento a los afiliados de la Nueva EPS.