Hernán Darío Herrera sobre su futuro en el Once Caldas: “Hay gente que está buscando mi salida”

Hernán Darío Herrera, director técnico del Once Caldas, se refirió a su futuro al frente del equipo, en la previa del juego de Copa Colombia frente a Atlético Nacional. El equipo de Manizales cayó 2-0 y quedó eliminado en los cuartos de final del certamen.

El Arriero también se refirió a Dayro Moreno, una vez más ausente en el equipo para este compromiso definitivo, de quien espera esté presente en el juego del próximo sábado ante Unión Magdalena.

¿Qué dijo Hernán Darío Herrera?

En diálogo con Win Sports, el Arriero dijo sobre su futuro: “Yo tengo contrato en el Once Caldas a término indefinido, a término indefinido es que mañana los directivos me dicen ‘hasta luego’ o yo digo ‘hasta luego’ mañana. Ninguna de las dos se ha pensado en nada, el proyecto sigue, continúa".

Y añadió al respecto: "Quiero seguir en el Once, hay gente que está buscando mi salida, yo estoy tranquilo en el Once, ya depende de los directivos, hasta ahora nadie me ha dicho nada, hemos estado en reunión con los directivos esta semana, pero no se tocó tema de continuidad ni nada”.

Por otro lado, en rueda de prensa comentó sobre Dayro Moreno: “Dayro es un jugador importante para nosotros. Las decisiones técnicas que se toman en grupo, hay que respetarlas también. Hoy tuvimos también opciones de gol, con Dayro cuando hemos jugado también hemos tenido y no la hemos metido. Dayro es uno más del equipo, una persona importante, pero ahora hay que pensar en lo que viene y Dios quiera que el próximo partido jueguen con nosotros”.