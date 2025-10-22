Rafael Dudamel tuvo picante discusión con periodista en rueda de prensa: “Te gusta dormir mucho”

Envigado, que descendió para jugar la B en 2026, dio una de las grandes sorpresas del año y eliminó a Deportivo Pereira en los cuartos de final de la Copa Colombia. En la ida el triunfo fue 2-1 para los antioqueños, pero en la vuelta ganó el cuadro Matecaña 1-0 con gol agónico de Samy Merheg al 90+1′.

De esa forma, no hubo otro camino que encontrar al clasificado por la definición de penales. Allí, el arquero de La Cantera de Héroes, Andrés Tovar, inició atajando dos cobros y luego fue Salvador Ichazo, del Pereira el que hizo lo propio con dos penales. Pero luego Tovar le atajó el cuarto a Gustavo Torres y Carlos Darwin Quintero falló enviando el balón fuera de la portería para el 1-2 final.

Dudamel y el encontronazo que tuvo en rueda de prensa

Posterior al juego, en la rueda de prensa un periodista le cuestionó al técnico venezolano por si había ocurrido una falta de jerarquía en los lanzamientos. Asimismo, le dio a entender que pareció que el equipo no preparó los penales y a Dudamel se le vio alterado en la respuesta.

“Me extrañó no verte el otro día que le ganamos a Millonarios, apareces nada más cuando perdemos. Me gusta la valentía, la cobardía no me gusta. No tengo tiempo para discutir contigo”, comenzó diciendo Dudamel antes de dar paso a la explicación de la situación.

“Nuestro arquero atajó dos penales, la vez pasada Yesus le hizo gol a Millonarios, Carlos Darwin le hizo gol a Junior y hoy la virtud del arquero. Bazán tiene 18, la edad no te marca el que haya preparado, es virtud para el arquero… Si a un penal atajado le llamamos un penal mal pateado… lo pateó mal también contra Millonarios y Junior y fue al mismo lugar. Entrar a demeritar el trabajo del arquero del otro equipo sería absurdo, porque nuestro arquero atajó los dos penales. Hoy desde los 12 pasos nos ha costado la posibilidad de clasificar y virtud del rival", añadió.

Finalmente, Dudamel le preguntó a Samy Merheg, quien lo acompañó en la rueda de prensa, cuántas veces pateaban penales en la semana y cerró cuestionando al periodista por no acudir de manera constante a los entrenamientos.

“¿Cuántas veces a la semana patean penales?“, preguntó Dudamel. ”Todos los días, profe", respondió Merheg. “Todos los días, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que te veo muy pocas veces en la cancha para los entrenamientos porque los ponemos muy temprano, te gusta dormir mucho”, terminó de manera tajante.