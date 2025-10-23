Más de 33 mil vehículos dejaron de circular en Tunja durante la jornada sin carro y sin moto

Tunja redujo 75 toneladas de CO₂ durante la segunda jornada sin carro y sin moto

Tunja

La segunda jornada del Día sin carro y sin moto en Tunja dejó un balance positivo en materia ambiental y de movilidad. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, gracias a la jornada se evitó la emisión de75 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) y la liberación de cerca de 30 kilogramos de material particulado, lo que contribuyó a mejorar la calidad del aire en la capital boyacense.

El secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos Leguizamón, destacó la amplia acogida de la ciudadanía y señaló que cada vez son más los tunjanos comprometidos con el uso de medios de transporte sostenibles.

“Este año tuvimos una reducción importante en el número de vehículos inmovilizados, casi la mitad de los registrados en la jornada anterior, lo que demuestra que los tunjanos se están apropiando de esta medida. Vemos una comunidad más consciente, que le apuesta no solo a mejorar la movilidad, sino también a cuidar la salud y el medio ambiente”, afirmó Leguizamón.

Durante la jornada, más de 33 mil vehículos particulares dejaron de circular. Solo tuvieron autorización para transitar los automotores oficiales, el transporte público y algunos vehículos de transporte especial.

La actividad estuvo acompañada por un ciclopaseo, una función de cine ambiental y diversas acciones pedagógicas para fomentar la movilidad sostenible. Según Leguizamón, la reflexión principal es seguir promoviendo el uso de medios alternativos, como la bicicleta, en una ciudad que presenta retos de infraestructura vial.

“Estamos estructurando un proyecto para presentar al Concejo Municipal la Política Pública de la Bicicleta, porque entendemos que es necesario ofrecer alternativas reales para movilizarnos de manera sostenible en Tunja”, agregó el funcionario.

La Administración Municipal anunció que por ahora se han desarrollado las dos jornadas previstas para este año, pero no se descarta ampliar la estrategia en 2026, fortaleciendo su componente ambiental y educativo.