La JEP convoca a víctimas del Caso 10 a pronunciarse sobre crímenes atribuidos a las Farc-EP

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, convocó a las víctimas acreditadas en el Caso 10, a que presenten sus observaciones ante las declaraciones entregadas por exintegrantes de las extintas Farc-EP.

En este caso se investigan homicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, tomas guerrilleras, atentados, uso de minas antipersonal y otros hechos atribuidos a las Farc-EP.

Le puede interesar: Magistrado Camilo Suárez presentó modelo de Justicia Restaurativa para dignificar a las víctimas

De acuerdo con la JEP, la mayoría de los comparecientes ya rindieron su versión y ahora las víctimas podrán responder a esas declaraciones, hacer preguntas, expresar la verdad y el reconocimiento de los hechos.

Las víctimas podrán enviar sus observaciones de manera presencial, virtual o escrita, incluso por medio de audios, videos o a través de sus representantes legales.

La JEP recopilará la información y la trasladará a los comparecientes.

Las fechas de participación se organizaron según la estructura regional de la antigua guerrilla:

Bloque Oriental

▪️ 4, 5, 10, 11 y 12 de noviembre (presencial)

▪️ 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre (presencial)

Bloque Sur

▪️ 19, 20, 21, 25, 27 y 28 de noviembre (presencial)

▪️ 9, 10, 11 y 12 de diciembre (presencial)

Comando Conjunto Central

▪️ 10 de noviembre (presencial)

▪️ 31 de octubre, 6 y 7 de noviembre (virtual)

2026

Comando Conjunto Central

▪️ 6 de febrero (escrito)

Bloque Oriental y Bloque Sur

▪️ 20 de enero (escrito)