Magistrado Camilo Suárez presentó modelo de Justicia Restaurativa para dignificar a las víctimas

El magistrado Camilo Suárez, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presentó y explicó el Modelo de Justicia Transicional Restaurativa que se concentra en la reparación y dignificación de las víctimas del conflicto armado colombiano.

“Un punto de reparación importante es que las víctimas tengan derechos ciudadanos que les permita ser visibilizadas, porque normalmente los crímenes las ocultan, las dejan olvidadas y este modelo las pone en el centro, las restaura, repara y les da oportunidades de participación”, precisó Suárez,

El Magistrado precisó que el trabajo se centraría en cuatro líneas restaurativas que ya se han identificado y están relacionadas con los delitos de desapariciones forzadas, desminado humanitario, memoria de las víctimas y medio ambiente.

Todas se trabajarán para mejorar la situación que garantiza la visibilidad de las víctimas sobre cualquier escenario público y de derechos humanos.