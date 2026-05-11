“No tenía miedo al ataque, sino a no volver a ver a mi hija”: la historia de una médica militar

Colombia

En medio de una operación militar en el departamento del Cauca, la teniente Sandy Mariottiz Acuña, médico militar del Ejército Nacional, enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera: ingresar por tierra a una zona donde aún se desarrollaban combates para rescatar y atender a varios soldados heridos. Sin embargo, asegura que el mayor temor no era el ataque armado, sino la posibilidad de no volver a abrazar a su hija de apenas un año y medio.

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La emergencia comenzó tras el ataque contra una unidad militar en zona rural del municipio de Morales, Cauca. Los reportes eran confusos.

Se sabía que había varios uniformados lesionados, pero no se tenía claridad sobre el número de heridos ni la gravedad de sus lesiones. Debido a la intensidad de los enfrentamientos, una evacuación aérea no era posible, por lo que el único camino era ingresar en ambulancia por un corredor considerado de alto riesgo.

La teniente Mariottiz y su equipo médico emprendieron el recorrido mientras los combates continuaban. Durante el trayecto, los soldados les advertían sobre la posibilidad de una emboscada en cualquier momento. Pero, según recuerda la oficial, el pensamiento que ocupaba constantemente su mente era otro.

“Pensaba en mi hija. En no volver a verla”, relata.

La imagen de su pequeña, a quien todavía amamantaba en ese momento, se convirtió en una especie de refugio emocional mientras avanzaban hacia la zona de combate.

A pesar del riesgo, la oficial llegó al lugar, brindó atención inicial a los heridos, estabilizó a los pacientes y coordinó su traslado hacia un centro asistencial de mayor complejidad en Popayán.

Para la médica militar, la prioridad siempre ha sido salvar vidas. Años después de aquella misión, recibió una confirmación inesperada del impacto de su trabajo. En un encuentro dentro del Batallón de Sanidad, un sargento se acercó para agradecerle.

“Usted me sacó del área de operaciones”, le dijo el militar.

Ese momento, asegura, le dio sentido a todo. Saber que uno de los soldados sobrevivió y pudo regresar con su familia se convirtió en una de las mayores recompensas de su carrera.

Pero la vida de la teniente Mariottiz no solo transcurre en zonas de conflicto. En casa enfrenta otro reto igual de complejo: equilibrar su labor militar con la maternidad. Su hija, ahora más grande, le pregunta con frecuencia por qué no puede estar presente algunas noches.

“Mamá, ¿por qué no viniste a dormir?”, le dice.

Ante esas preguntas, la oficial ha encontrado una manera sencilla de explicarle su trabajo: le cuenta que hay soldados que necesitan ayuda y que su misión es sanar y salvar vidas.

Ahora, hay otra realidad en su mente y corazón: Su madre enfrenta actualmente una batalla contra el cáncer, una situación que ha puesto a prueba su fortaleza emocional. Según cuenta, el respaldo institucional le ha permitido acompañarla en Bogotá durante parte del tratamiento.

La experiencia de Sandy Mariottiz Acuña refleja una faceta menos visible del Ejército Nacional: la de hombres y mujeres que, además de cumplir misiones operacionales, cargan historias personales, sacrificios familiares y responsabilidades que van más allá del uniforme.