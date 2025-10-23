Estos piensan algunos congresistas de Boyacá ante la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente

Boyacá

El anuncio del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente generó una inmediata ola de reacciones entre los congresistas de Boyacá. Legisladores del Centro Democrático y de la Alianza Verde expresaron su rechazo a la iniciativa, que plantea una reforma total de la Constitución Política de 1991.

El proyecto, revelado por Montealegre desde el extranjero, propone que la Asamblea esté conformada por 71 delegatarios elegidos por votación popular, distribuidos por circunscripción nacional y por distintos grupos sociales. Además, otorgaría al presidente de la República facultades extraordinarias por seis meses para definir los requisitos y composición de los delegatarios.

la Asamblea tendría el poder de reformar la totalidad de la Carta Magna, aunque se aclara que “no revocará al Congreso”. También se establecen límites que incluyen el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, las normas del Ius Cogens y la prohibición de retrocesos en materia de derechos fundamentales y sociales.

El documento contempla la posibilidad de desarrollar campañas a favor, en contra o por la abstención, y autoriza al Gobierno Nacional a diseñar y promover estrategias pedagógicas para informar a la ciudadanía sobre el contenido del proyecto.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro explicó en sus redes sociales que el borrador presentado por el ministro será revisado por las organizaciones sociales que conformen el comité ciudadano pro Constituyente. “El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución, y será de iniciativa popular”, señaló el mandatario.

#ATENCIÓN | El ministro de Justicia (@MinJusticiaCo), Eduardo Montealegre presentó el borrador de un proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, buscando una "reforma total" de la Constitución Política del 91.



Vía @danielaramire_ https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/G0sgfwGYWb — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 23, 2025

Sin embargo, desde Boyacá surgieron voces críticas. El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, cuestionó la propuesta y la calificó como un distractor político. En la misma línea, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Wilmer Castellanos, afirmó que no es necesario convocar una nueva Asamblea.

“La Constitución de 1991 es lo suficientemente garantista como para pensar en una nueva Carta Política. Lo que debemos hacer es aplicar sus artículos y cumplir las leyes que el Congreso ha aprobado. Antes de hablar de una nueva Constitución, hay mucho trabajo por hacer y mucho por ejecutar en este Gobierno”, manifestó Castellanos.

También el representante del Centro Democrático, Eduar Alexis Triana, se sumó al rechazo a la propuesta, reiterando que la prioridad debe ser fortalecer las instituciones existentes y garantizar el cumplimiento de la actual Constitución.