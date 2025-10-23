Este viernes habrá jornada de donación de sangre en Pereira, conozca el sitio y la hora

Pereira

Con el propósito de fortalecer las reservas en Risaralda y fomentar la cultura de la solidaridad en la comunidad, los estudiantes de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira, realizarán este viernes 24 de octubre una gran jornada de donación de sangre abierta al público.

La actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde en el Bloque 1 de la universidad, en el sector conocido como Parque de los Sapos, donde se instalará un punto especial de atención para recibir a los donantes.

De acuerdo con Veronica Arbeláez, estudiante de medicina, la campaña que se realiza semestralmente, busca recolectar la mayor cantidad posible de unidades de sangre, que serán enviadas al Banco de Sangre del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, institución que abastece a buena parte de los centros asistenciales del departamento.

“La invitación es para toda la comunidad, cualquier persona que tenga el deseo de donar y, que obviamente cumpla los requisitos para poder donar sangre, están invitados. La comunidad estudiantil, las personas que vivan cerca. Realmente ese es un trabajo que se hace voz a voz, cualquier persona que esté animada a donar sangre y a involucrarse con este proyecto tan bonito, puede hacerlo”, explicó Arbeláez.

Requisitos para donar

Las personas interesadas en participar deben cumplir con algunos requisitos básicos:

Ser mayores de edad.

Pesar más de 50 kilogramos.

No estar en ayunas.

Haber dormido bien la noche anterior.

No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas .

. Presentar el documento de identidad original.

Durante la jornada, los organizadores también aprovecharán para desmentir algunos mitos comunes en torno a la donación de sangre, como la falsa creencia de que donar engorda o debilita. Por el contrario, explican que donar sangre es un acto seguro y voluntario que contribuye a salvar vidas y a fortalecer el sistema de salud.

Esta actividad, impulsada desde la comunidad académica de la UTP, se ha consolidado como una de las acciones más significativas de responsabilidad social universitaria en Pereira, uniendo la ciencia, la solidaridad y el compromiso con la vida.