Está lista la terna para elegir al nuevo Contralor de Boyacá

Tunja

Así como en el Concejo Municipal de Tunja se adelanta el proceso para la elección del nuevo Contralor de la ciudad, en la Asamblea también se surte ese procedimiento para elegir al nuevo Contralor departamental y ya se conoce la terna de la cual se elegirá al sucesor de Juan Pablo Camargo.

Recordemos que este proceso lo viene desarrollando la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que fue la que se ganó la licitación para el mismo. Tras conocerse a los candidatos que dio a conocer la institución de Educación superior a la Asamblea departamental, el siguiente paso es la entrevista y posteriormente la votación de los diputados.

“Desde el mes de julio empezamos con todos los trámites y los pasos de la elección del nuevo Contralor del Departamento Boyacá, ya hemos sorteado varios de estos y lo último es que ya tenemos la terna que nos ha enviado la UPTC, que es la universidad que ganó el convenio de la convocatoria de las 34 universidades acreditadas a nivel nacional para desarrollar este tipo de concursos. En cuanto a la terna, en el orden que nos lo envió la UPTC está Carlos Andrés Aranda Camacho, Fausto Andrés Castelblanco Torres y Jairo Alberto Páez Domínguez”, afirmó John Alexander López, presidente de la Asamblea de Boyacá.

Luego de surtir este paso, ahora los candidatos a la Contraloría de Boyacá tendrán que realizar un examen de conocimiento, posteriormente se hará la entrevista y por último la votación de los diputados.

“El siguiente paso ya es un examen de integridad que ellos tienen que adelantar con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y después de eso, se hará la entrevista que se realizará en la Asamblea de Boyacá, y por último la votación en la Duma departamental para escoger al que va a ser el contralor los siguientes cuatro años”, agregó López Mendoza.

Aunque no se conoce la fecha de la realización de la entrevista de los tres candidatos, este proceso se debe desarrollar antes de noviembre.

“En noviembre tenemos que hacer esa entrevista en la Asamblea de Boyacá y pues la votación como tal de la elección. Normalmente se desarrolla las dos últimas semanas, dependemos de que termine el último paso, que como le digo, es el examen que tiene que hacer el DAFP. Nosotros vamos a votar solo con esos tres candidatos que son los que arrojó el concurso que hizo la UPTC por sus conocimientos académicos, por la evaluación de su hoja de vida y después de la entrevista que nosotros les hacemos, cada diputado vota por el candidato que más le parece adecuado”, recalcó John Alexander López.