¿Es posible utilizar un crédito del FNA para comprar una vivienda en el exterior?

Los créditos para vivienda del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) son préstamos para comprar, construir o mejorar una vivienda en Colombia, utilizando los ahorros de los afiliados (cesantías o ahorro voluntario) como base para obtener financiación.

Estos créditos tienen diferentes líneas y condiciones, como financiación hasta el 90% para Viviendas de Interés Social (VIP) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP) con tasas de interés competitivas.

Estos créditos están enfocados a los colombianos que quieran adquirir sus viviendas en el país con diferentes métodos de ahorro.

¿Se puede utilizar un crédito para el exterior?

Un crédito del Fondo Nacional del Ahorro no puede ser utilizado para comprar vivienda en el exterior; está diseñado exclusivamente para que colombianos adquieran vivienda al interior del país.

Pensando en los colombianos que son residentes en el extranjero el FNA creó una línea de crédito que les permite adquirir vivienda en Colombia. El programa se titula “Colombianos en el Exterior” y permite a los colombianos que viven en el extranjero ahorrar a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para luego acceder a un crédito hipotecario destinado a la compra, construcción o mejora de una vivienda ubicada en el país.

Características del programa:

Destino del crédito: La vivienda a comprar debe estar en Colombia.

La vivienda a comprar debe estar en Colombia. Requisitos: Se puede afiliar a través de las cesantías que se tengan en Colombia o mediante el Ahorro Voluntario Contractual si no hay cesantías.

Se puede o mediante el Ahorro Voluntario Contractual si no hay cesantías. Proceso virtual: Todos los trámites se realizan de forma virtual, sin necesidad de apoderado ni codeudor para la solicitud del crédito.

Todos los trámites se realizan de forma virtual, sin necesidad de apoderado ni codeudor para la solicitud del crédito. Países con cobertura: El programa tiene cobertura en más de 56 países

Para acceder, los interesados ​​deben afiliarse mediante el sistema digital del FNA y contar con su número de identificación tributaria. Después de completar el proceso de registro y enviar la documentación requerida, la entidad verificará la información y confirmará la afiliación vía correo electrónico. Una vez afiliados, los usuarios pueden empezar a ahorrar y posteriormente solicitar su crédito.

Este programa está disponible para colombianos residentes en 56 países, incluyendo EE UU, España, Canadá, México, Alemania y Francia, entre otros. La lista de países habilitados responde a acuerdos de cooperación y normativas internacionales que regulan el intercambio de información tributaria.

El ahorro voluntario contractual del FNA representa una opción confiable para los colombianos que desean invertir en vivienda sin importar su lugar de residencia. Con trámites simplificados y opciones de financiamiento accesibles, esta iniciativa busca apoyar a quienes sueñan con regresar a Colombia o asegurar su patrimonio en el país.