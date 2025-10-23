En Cúcuta analizan la posibilidad de instalar nuevos semáforos

Cúcuta

Desde la Secretaría de Tránsito de Cúcuta se analiza la posibilidad de instalar nuevos semáforos en esta capital. Una propuesta que se viene realizando, teniendo en cuenta el alto flujo de movilidad y el aumento de accidentes.

“Desde el Observatorio de Movilidad de Cúcuta ya hemos venido analizando una serie de estrategias viales en la ciudad, que buscan bajar la siniestralidad y mejorar la movilidad, la articulación vial. En este momento estamos en estudios en algunos puntos. Para esos estudios hay que hacer unos sondeos, una verificación de la movilidad, una verificación de la articulación, unos aforos, lo hacemos con el personal, se toman videos de muestras y demás, para que el observatorio me indique si lo puedo o no puedo hacer”, dijo Joan Botello, secretario de tránsito de Cúcuta.

Agregó que “dentro de los puntos que tenemos previstos intervenir está en La Gazapa, también en Prado del Este, por la ciclovía, igualmente también en la entrada o la salida de La Merced, ahí en el canal con el puente jorobado”.

Sin embargo, indicó que esta no es la única propuesta en materia de movilidad que se adelanta desde su despacho.

“Vamos a cambiar Cúcuta, vamos a darle más seguridad, vamos a darle más movilidad, van a venir muchas cosas más, pero por el momento son tres o cuatro intervenciones que queremos hacer antes de que termine este año. Estamos sujeto a temas de diseño, de presupuesto, pero la movilidad sigue mejorando”

Hizo finalmente un llamado a todos los conductores de motocicletas, para que sean más prudentes a la hora de conducir estos vehículos, teniendo en cuenta los fatales accidente de tránsito que se están presentando en la capital y que ha dejado al menos dos personas muertas, en casos aislados, durante la última semana.