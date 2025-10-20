Baja participación en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud en el Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

El potencial electoral era de 120.000 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad que votarían por quienes los representarían ante las autoridades territoriales.

De acuerdo con los resultados de la Registraduría, el porcentaje de participación fue del 11,93% en el departamento donde en Armenia fueron 8.580 votos, 1.771 en Calarcá, 763 en Montenegro y Circasia 706.

En diferentes puntos de votación como el colegio Inem, el Casd sede Santa Eufrasia y el Rufino Centro de Armenia se evidenció la poca asistencia de los jóvenes y los consultados por Caracol Radio le atribuyeron la falta de socialización a ese panorama.

Precisamente los votantes dieron a conocer que faltó información sobre la jornada y que conocieron de la misma por otros amigos o al indagar en las redes sociales.

Señalaron que era importante salir a votar para conocer de primera mano la dinámica que genera un proceso electoral siendo menores de edad.

Por otra parte, reconocieron que faltó mayor difusión de la jornada puesto que no había claridad suficiente lo que no permitió mayor afluencia de los jóvenes votantes.

Registraduría

El registrador delegado en el departamento del Quindío, Carlos Eduardo Gallego informó que después de haber realizado el 100% del preconteo en cada una de las 221 mesas de votación instaladas en los 94 puestos en el departamento, el consolidado de votación arrojó qué 14.309 jóvenes acudieron a las urnas.

Fue claro que desde la Registraduría han cumplido por eso y dijo que solo resta confirmar los resultados en los escrutinios que tendrán lugar en la delegación.

Personería de Armenia

Por su parte, la personera de la ciudad, Juliana Victoria Ríos destacó la transparencia de la jornada donde desde el ministerio público estuvieron muy atentos al desarrollo del proceso en cada uno de los 49 puestos de votación en el municipio.

Lamentó la poca participación de los jóvenes en este espacio democrático puesto que había puntos con dos o tres mesas e incluso uno con 21 mesas de votación, los puestos que más reportaron votos llegan casi a los 300.

Considera muy lamentable el panorama porque era una jornada para elegir a los consejos municipales de juventud que son fundamentales para hacer seguimiento y garantizar la ejecución de las políticas públicas que benefician a los jóvenes.

Es importante mencionar que los escrutinios inician hoy 20 de octubre y a partir de mañana martes realizarán la consolidación departamental para conocer los resultados como tal el día miércoles.