Balance positivo del simulacro nacional de respuesta a emergencias en el Quindío

Armenia

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez entregó el balance de la jornada de simulacro donde fue activa la participación desde quienes trabajan en el edificio de la gobernación como de instituciones privadas.

El funcionario destacó que fueron 12 minutos de evacuación entendiendo que son 19 pisos del centro administrativo departamental, aunque de manera organizada y siguiendo el respectivo protocolo.

Dijo que estuvieron generando conciencia frente a los riesgos y las medidas que deben tomarse para disminuir las afectaciones por eso lo importante de este tipo de ejercicios.

“Estuvimos generando conciencia frente a todos los funcionarios, pero también la conciencia frente a entidades públicas y privadas y comunidad general. Tenemos que buscar la prevención, tenemos que identificar los puntos de evacuación, pero también los puntos de seguridad, puntos que no vayan a afectar contra la vida y contra la integridad de la ciudadanía. Estamos trabajando por el bienestar de nuestro territorio y la seguridad de todos los quindianos", mencionó.

Añadió: “Efectivamente, tuvimos una evacuación más rápida a diferencia del año anterior 20 segundos de diferencia, Pero lo que nosotros queremos es identificar, primero la agilidad de nuestros funcionarios, recuerden que este edificio tiene 19 pisos y pues que eso dificulta las vías de evacuación. Nosotros tenemos acá también con talento humano, con secretaría administrativa unas evacuaciones en óptimas condiciones, pero necesitamos que también sean ágiles y cómo deben tener ser los mecanismos de evacuación de este edificio".

Explicó que una de las funciones de la unidad departamental de gestión del riesgo es prevenir y conocer las situaciones de riesgo por eso vienen presentando proyectos a nivel nacional como la implementación para las unidades de gestión del riesgo municipales.

En cuanto a la microzonificación sísmica dijo que avanzan en el proceso y están a la espera de entregar Armenia entendiendo que es una herramienta valiosa para determinar de mayor afectación en caso de temblor.

“La microzonificación hemos avanzado, ya hemos entregado algunos municipios, estamos a la espera de entregar Armenia. Este es un convenio que se ha hecho con la Universidad del Quindío. Esto nos va a permitir poder zonificar el departamento del Quindío como su nombre lo indica, poder determinar puntos donde pueda haber una alteración, donde pueda haber una afectación mayor en caso de un temblor o un terremoto. Es un mecanismo inclusive que seremos los primeros a nivel nacional de tener estos elementos tan importantes en nuestro territorio. Estamos trabajando, esperamos que en el transcurso del año se puedan entregar", informó.

Dijo que también la herramienta entregará recomendaciones precisas para el diseño y la construcción de edificaciones sismorresistentes.