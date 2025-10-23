Así fue el asesinato de una mujer por su pareja en Bucaramanga. El agresor ya fue capturado

Bucaramanga

Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, fue asesinada de varias puñaladas en la madrugada de este miércoles 22 de octubre dentro de la vivienda que compartía con su pareja sentimental, ubicada en la carrera 15 #24N-103 del barrio Kennedy, al norte de Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 2:40 a.m., luego de una fuerte discusión entre la mujer y su pareja sentimental, identificado como José Miguel Barrios Galván de 31 años y quien sería su verdugo.

Según testigos, el agresor, habría revisado el teléfono de la víctima y, tras encontrar conversaciones con su expareja, la atacó con un arma cortopunzante, causándole tres heridas mortales.

Vecinos del sector, alarmados por los gritos, intentaron auxiliar a la mujer y retener al agresor, quien trató de huir del lugar. Sin embargo, ante la presión de la comunidad y el intento de linchamiento, Barrios Galván se entregó voluntariamente en el CAI Kennedy, donde fue dejado a disposición de la Fiscalía.

🔴 #HOY | Captura del hombre señalado como responsable del asesinato de una mujer de 32 años, en el barrio Kennedy en Bucaramanga. El sujeto llegó al CAI del sector buscando resguardarse, pues era seguido por personas que lo acusaban de haber atacado a su pareja sentimental. pic.twitter.com/1xW228qzgh — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 23, 2025

Las primeras indagaciones revelaron que el presunto feminicida tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

El cuerpo de Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para judicializar al responsable. Organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las mujeres exigieron que el caso sea tratado con celeridad y con enfoque de género, para evitar que quede en la impunidad.

Rechazo por feminicidio en Bucaramanga. Piden justicia y máxima condena

La Fundación Mujer y Futuro exigió justicia por este caso. La organización reprochó la falta de acción estatal ante las denuncias previas contra el agresor, recordando que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

A través de un comunicado la Fundación Mujer y Futuro, relató que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse ni de pedir ayuda. Su agresor, le arrebató la vida pese a las advertencias y agresiones previas conocidas por la comunidad.

“La muerte de Cindy es cruel y evitable; nos llena de dolor e indignación”, expresó la Fundación, que además denunció la falta de diligencia estatal para atender las alertas y proteger a las víctimas. El pronunciamiento también subraya que, tras cada feminicidio, existen señales ignoradas y violencias que pudieron prevenirse.

Asimismo, enviaron un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima, especialmente a su madre y su hermana, quienes enfrentan un profundo dolor por la pérdida.

Finalmente, la Fundación insistió en el papel clave de la comunidad para no normalizar las agresiones, activar las rutas de atención y acompañar a las víctimas. “Cindy no es una más, es una menos entre nosotras”, concluye el comunicado.