Taxista fue asesinado de cinco disparos frente a su vivienda en el norte de Bucaramanga

En la mañana de este miércoles 22 de octubre de 2025, un nuevo hecho sicarial se registró en el norte de Bucaramanga. Un hombre identificado como Harold Mauricio Vásquez Mariño, de 43 años, fue asesinado con arma de fuego frente a su vivienda ubicada en la calle 16N #25-30 del barrio Villa Helena primera etapa.

El ataque ocurrió hacia las 8:00 de la mañana, cuando la víctima, quien trabajaba como taxista, fue abordada por dos sujetos que llevaban cascos de motocicleta. Los agresores descendieron de la zona de la cancha del barrio, esperaron a que Vásquez saliera de su residencia y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

El hombre fue trasladado por vecinos en el mismo taxi que conducía hasta el Hospital del Norte, donde llegó sin signos vitales.

Los peritos judiciales hallaron en el lugar un proyectil, una vainilla y el cuerpo sin vida de la víctima, quien presentaba al menos cinco heridas de bala en el rostro, tórax, brazos y abdomen.

Según hipótesis preliminar de las autoridades, el crimen tendría características de un ajuste de cuentas. Las primeras indagaciones señalan que Harold Vásquez Mariño, al parecer, transportaba sustancias estupefacientes en su vehículo para personas del sector conocido como Claverianos.

El informe también da cuenta de antecedentes judiciales del occiso por lesiones personales, violencia intrafamiliar, uso de documento falso, abuso de confianza, injuria y delitos relacionados con estupefacientes.