Argos ha dejado de vender este año más de 450.000 toneladas de cemento en el país

Boyacá

La caída de la construcción por los cambios que afectaron el programa Mi Casa Ya del Gobierno nacional ha provocado la reducción en las ventas de más de 450 mil toneladas de cemento lo que ha llevado a la empresa Argos a reducir su producción en Boyacá y empezar a hacer recortes de personal.

El gerente de la planta de Argos en Boyacá, ingeniero, Danilo Orozco advirtió que pese a los esfuerzos que se han hecho se ha reducido la explotación de material en varias minas, cayó la producción de cemento y la empresa se ha visto obligada a ajustar el personal.

“Nosotros lo que hacemos es tener participación y modelar, digamos los costos de nuestras operaciones. La capacidad de operación de la planta son 820.000 toneladas, no estamos a nuestro 100% de capacidad de producción, pero tenemos para el próximo año 2026 alrededor de 753.000 toneladas. Lo que pasa es que el modelo de costos por la distancia a la que se encuentra esta mina, de donde nosotros hacemos el aprovechamiento, es un poco más costoso, por esa razón, digamos, hemos disminuido esa participación, pero eso no ha afectado el modelo de contratación que tenemos nosotros, ni la cantidad de personas vinculadas a la compañía”.

Se refirió al impacto negativo en el modelo de negocio causado por la caída de la construcción.

“Nosotros si nos hemos visto afectados. El gremio de la construcción ha caído alrededor del 43%, eso para Argos ha significado a corte del mes de septiembre alrededor de unas 400.000 o 450.000 toneladas menos de ventas en el país, eso es más o menos lo que produce una planta pequeña”.

El gerente de la planta de Argos en Boyacá, ingeniero Danilo Orozco habló de las medidas que han tomado para hacerle frente a esa situación.

“Nosotros para poder seguir siendo sostenibles y costoeficientes hemos tenido que hacer algunos ajustes en nuestro personal para optimizar y seguir siendo rentables. Aquí en la planta de Sogamoso, por supuesto, hemos tenido que hacer algunos ajustes y algunas personas han tenido que ser desvinculadas de la operación. Ya no tenemos, por ejemplo, la necesidad de trabajar en la empacadora 3 turnos y con la molienda de cemento 3 turnos. Los fines de semana esos ajustes hemos tenido que hacerlos y no solamente en esta planta, en todo el país”.

En Boyacá, Camacol ha advertido la pérdida de miles de empleos y la renuncia de muchas familias al sueño de tener casa propia por los líos para poder acceder a los subisidios de vivienda.