Académicos resaltan el valor del Censo Económico y el papel de transformación del DANE

En el foro “Datos que transforman: impacto y legado del Censo Económico”, organizado por Caracol Radio y el DANE, participaron Andrea Ramírez, subdirectora general del DANE, Jessica Fernández, investigadora senior del Consejo Privado de Competitividad, Andrés Felipe Narváez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Javier Sandoval, doctor en computación y magíster en finanzas del London School of Economics.

El encuentro tuvo como objetivo explicar cómo esta operación estadística que se realiza luego de 34 años, servirá para ‘redibujar el mapa económico urbano y fortalecer la toma de decisiones públicas y privadas’.

El censo mostrará una radiografía detallada de la economía local

En el foro, la subdirectora del DANE, Andrea Ramírez, explicó que este censo permitirá conocer con mayor precisión la estructura económica de los municipios colombianos, ya que en el último censo, solo se tenia información a nivel nacional y departamental.

Además, por primera vez, el censo incluye información sobre los vendedores de calle, un sector que, según los académicos, aporta al empleo urbano y que hasta ahora, no contaba con cifras exactas.

“Entender quiénes son, qué edades tienen, en qué trabajan o cómo se sostienen nos permite ver una parte del país que siempre ha estado en la calle, pero que no estaba en las estadísticas”, añadió la funcionaria.

La información del censo ayudará la competitividad nacional

Los académicos aseguran que la información del nuevo censo servirá a los gobiernos locales para detectar oportunidades y obtener dimensión de sectores económicos que habían permanecido invisibles. Desde el sector privado, la investigadora senior del Consejo Privado de Competitividad, Jessica Fernández resaltó que esto es un hito para la competitividad del país.

“Así como el censo de población nos ayudó a actualizar los marcos demográficos, este censo económico nos permitirá identificar los encadenamientos productivos que antes desconocíamos. Ahora podremos saber dónde faltan negocios, dónde se necesitan inversiones y cómo planificar mejor el desarrollo local”, explicó.

Tecnología e innovación al servicio de los datos

El profesor Andrés Felipe Narváez destacó que este es el primer censo híbrido del país, combinando recolección presencial, registros administrativos y formularios web.

“La tecnología permitió ampliar la cobertura a casi todos los municipios del país y procesar datos en tiempo real. Hoy la información es más accesible, comprensible y útil para la toma de decisiones”, afirmó.

Por su parte, Javier Sandoval resaltó los avances tecnológicos del DANE en materia de seguridad digital y manejo de grandes volúmenes de información.

“El DANE está aplicando metodologías de vanguardia que antes solo veíamos en el sector privado. Procesar datos a nivel municipal implica un reto enorme, pero la entidad lo ha logrado, garantizando la confidencialidad y el uso ético de la información”, aseguró.

Una nueva era para las estadísticas económicas

Para los académicos, este nuevo Censo Económico Nacional Urbano se consolida como una de las operaciones estadísticas más innovadoras y tecnológicas del país, ya que usaron herramientas digitales para recolectar datos en más de 1.100 municipios.

Finalmente, según el DANE, los resultados preliminares se conocerán el próximo 11 de noviembre, ofreciendo por primera vez en más de tres décadas una radiografía completa que, para los académicos, los resultados serán el tejido empresarial y urbano de Colombia.