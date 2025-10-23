Abatido alias ‘Fabián’, supuesto líder del Clan del Golfo que controlaba rutas ilícitas en Magdalena

Santa Marta

En un contundente golpe contra el crimen organizado, la Policía del Magdalena, en cabeza de su comandante, el coronel Javier Duarte, lograron una nueva afectación a la subestructura “Sergio Antonio Carrascal Gómez” del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, que delinque en el Magdalena.

En el marco de la Operación Agamenón, liderada por la institución con el apoyo de la Armada de Colombia, fue abatido en las últimas horas alias “Fabian” o “Rodolfo”, señalado como cabecilla de zona del Clan del Golfo en los municipios de Pedraza, Zapayán y Tenerife (Magdalena).

El operativo se desarrolló en el corregimiento de Bomba, jurisdicción del municipio de Pedraza, donde las unidades conjuntas ubicaron a este individuo, considerado uno de los principales articuladores de las actividades criminales de la organización en esa región. Alias “Fabian” o “Rodolfo” era responsable de coordinar acciones de extorsión, tráfico de estupefacientes y control de rutas delictivas en el centro del Magdalena.

ELEMENTOS DECOMISADOS

Durante la acción operacional también fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes deberán responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

En el lugar de los hechos fueron incautadas varias armas y elementos de interés para la investigación. La institución detalló que se confiscó una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, dos revólveres calibre 38 y un teléfono celular, que será analizado por expertos de inteligencia para obtener información sobre las operaciones de esta estructura criminal.

Las autoridades destacaron que este resultado representa un duro golpe a la capacidad operativa y financiera a esta subestructura que venía generando zozobra en varios municipios del Magdalena.