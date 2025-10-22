Sin acuerdos en diálogo por peajes: comunidades mantienen levantadas las talanqueras en Santander

Bucaramanga

Pese a las más de seis horas de diálogo sostenidas entre representantes del Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación de Santander y líderes de las comunidades afectadas por el mal estado de la ‘Ruta de los Comuneros’, la jornada concluyó sin acuerdos concretos.

El secretario del Interior de Santander, general (r) Óscar Hernández, confirmó que, aunque hubo avances en los compromisos técnicos y financieros, no se alcanzó una concertación definitiva. Por tal motivo, las comunidades decidieron mantener levantadas las talanqueras de los peajes de Curos, o conocido como Pescadero, peaje Curití y Oiba, como medida de presión hasta que se evidencie el inicio de las obras de intervención.

“Se mantiene la decisión de las comunidades de no bajar las talanqueras hasta tanto no se vean las obras y el acompañamiento técnico acordado”, señaló Oscar Hernández, quien reiteró que el Gobierno departamental ha acompañado las manifestaciones durante los últimos 17 días, garantizando el derecho a la protesta pacífica.

Durante la mesa de concertación, que se desarrolló en Curití, participaron delegados del Ministerio de Transporte, la Dirección Nacional de Invías, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y alcaldías del área de influencia.

Según el secretario del interior departamental, se estableció que Invías destinará $29.000 millones correspondientes a la vigencia 2025 y otros recursos remanentes de 2024 para mantenimiento vial; sin embargo, los líderes comunitarios consideraron que son insuficientes frente al deterioro que presenta la vía.

Habrá una nueva mesa técnica el martes 28 de octubre

El próximo encuentro se realizará el martes 28 de octubre, nuevamente en Curití, donde esperan presentar el cronograma de obras y definir la ejecución de los trabajos. Oscar Hernández anticipó que también se proyectan recursos por $45.000 millones para el año 2026, destinados a mantenimiento vial y obras complementarias.

La protesta continua en los peajes de Curití, Curos y Oiba

Mientras tanto, los peajes en Santander y en Norte de Norte de Santander, entre ellos el de Las Piedras, antiguo peaje de El Playón, permanecerán con las talanqueras arriba.

“El gobernador Juvenal Díaz ha sido claro en que el compromiso es trabajar por la seguridad y la infraestructura del departamento, pero también acompañar el diálogo con las comunidades”, puntualizó Oscar Hernández, secretario del interior de Santander.