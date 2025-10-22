Fuertes lluvias afectan al norte de Santander: vías cerradas por deslizamientos

Durante los últimos días, en el norte del departamento de Santander ha registrado fuertes lluvias, afectando especialmente a los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, Bajo Ríonegro y el corregimiento San Rafael.

En la provincia de Vélez, entre los municipios de Soatá y Gámbita, en el sector de Badorreal, las lluvias han generado deslizamientos y fenómenos de remoción en masa, que hasta el día de hoy, 22 de octubre, mantienen cerradas algunas vías hacia estas localidades.

Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres se coordinan esfuerzos con maquinaria amarilla y equipos de los municipios para rehabilitar los pasos y garantizar la movilidad.

Se mantiene un monitoreo permanente, debido al paso de la tormenta tropical Melisa, que ha causado afectaciones en el norte del país y continúa impactando la región de Santander.