Celia Cruz: 100 años de historia, sabor y revolución musical

Celia Cruz es la primera afrolatina que aparecerá en una moneda de EE.UU. / Glenn Koenig

Este 21 de octubre de 2025, el mundo celebra el centenario del nacimiento de Celia Cruz, la artista que transformó la salsa en un fenómeno global y se convirtió en símbolo de identidad, resistencia y alegría para millones. Nacida en La Habana, Cuba, en 1925, Celia de la Caridad Cruz Alfonso comenzó su carrera en los años 50 con La Sonora Matancera, y desde entonces su voz potente y su carisma arrollador conquistaron escenarios en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Celia Cruz fue mucho más que una cantante: fue una embajadora cultural que rompió barreras de género y raza en una industria dominada por hombres. Su estilo inconfundible, sus vestidos coloridos y su grito de guerra “¡Azúcar!” se convirtieron en íconos de la música latina.

A lo largo de su carrera grabó más de 80 álbumes, ganó múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y colaboró con leyendas como Tito Puente, Willie Colón, Rubén Blades, Marc Anthony y Gloria Estefan.

Entre sus éxitos más recordados están Químbara, La vida es un carnaval, La negra tiene tumbao, Ríe y llora, Bemba colorá y Usted abusó.

Cada una de estas canciones no solo puso a bailar al mundo, sino que también transmitió mensajes de empoderamiento, esperanza y orgullo afrolatino.

A 100 años de su nacimiento, su legado sigue vivo en generaciones de artistas que la reconocen como una influencia fundamental.

Antes de convertirse en la Reina de la Salsa, Celia Cruz enfrentó la resistencia de su entorno. Su padre, un fogonero ferroviario, le pidió que primero fuera profesional antes de dedicarse a la música. Por eso, Celia estudió magisterio en La Habana y se preparó para ser maestra. Sin embargo, su pasión por el canto fue más fuerte. A escondidas, comenzó a participar en concursos radiales y presentaciones locales, hasta que su talento la llevó a formar parte de La Sonora Matancera, iniciando así una carrera que cambiaría la historia de la música latina.

En ciudades como Nueva York, Miami, La Habana y Bogotá se realizan homenajes, conciertos tributo, exposiciones y lanzamientos especiales en vinilo y plataformas digitales. Su música sigue sonando en festivales, radios y playlists, demostrando que Celia Cruz no ha dejado de estar presente.

En Colombia, donde su música siempre tuvo una recepción fervorosa, emisoras y medios celebran su centenario con especiales que recorren su historia y su impacto en la salsa. Su voz sigue siendo referencia obligada para quienes buscan autenticidad, fuerza y sabor en la música.

Celia Cruz no solo vivió para cantar: cantó para vivir, para resistir y para unir culturas. Hoy, el mundo le rinde homenaje a una mujer que, con ritmo y corazón, se convirtió en leyenda.