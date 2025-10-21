Leonel Álvarez y una confesión que ilusiona en Atlético Nacional: “Ha habido diálogo”

Una de las novelas del segundo semestre del año radica en quién será el entrenador de Atlético Nacional. Tras la salida de Javier Gandolfi, quedó en el cargo como interino Diego Arias y este fue ratificado hasta final de año. No obstante, la pregunta sigue estando en el radar.

Uno de los nombres que es de la entraña de la afición por lo conseguido como jugador, pero que nunca ha dirigido al equipo es Leonel Álvarez. El antioqueño, actual entrenador de Bucaramanga, ha sido una de las opciones de la dirigencia, pero el hecho de estar ligado al equipo Leopardo, con el que vive un buen presente, ha imposibilitado su vinculación.

Le puede interesar: Revelan los audios del VAR del polémico penal sancionado a Nacional contra Pasto

Leonel Álvarez y una confesión que ilusiona al hincha de Nacional

En diálogo con ESPN, el entrenador de 60 años aseguró que nunca había tenido una relación más cercana con el presidente del cuadro Verdolaga como ahora, con Sebastián Arango Botero. Además, se mostró orgulloso de estar en carpeta del equipo con el que salió campeón de la Libertadores en 1989.

“Cualquier entrenador estaría ilusionado por dirigir a Nacional. Lo que puedo decir es que, durante mucho tiempo, yo no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional. Me ha invitado a varios lados y no he podido por mi responsabilidad o por otros compromisos. Ha habido diálogo y siempre han querido contar conmigo. Estar en carpeta es bueno y más teniendo en cuenta la calidad y el nivel de un equipo como Nacional”, aseguró.

Lea también: Técnico de Pasto cargó contra arbitraje ante Nacional: “Le pitan penales fijos por partido”

Sin embargo, precisó que su compromiso es total con Atlético Bucaramanga y solo está mentalizado en sacar adelante el proyecto con el conjunto santandereano.

“Yo estoy con Bucaramanga, como Nacional está enfocado en su torneo y su entrenador. Ahora me corresponde pensar en Bucaramanga y este cuerpo técnico solo piensa en sacar adelante este proyecto, tenemos más tiempo de contrato y el cariño, el amor y el reconocimiento en Bucaramanga es enorme. No puedo estar sino agradecido porque no cualquier entrenador suena para Nacional. Estoy tranquilo, enfocado con mi grupo de trabajo, en sacar este proyecto adelante y seguir sumando en reclasificación, ser internacionales y pelear por el título. Estamos dispuestos a que nos quieran de algún equipo, pero estamos mentalizados en Bucaramanga”, añadió.

No es la primera vez que el nombre de Leonel se relaciona con Nacional, pero como él mismo aseguró, nunca pareció estar tan cerca, por más que se encuentre ligado a Bucaramanga. Habrá que esperar el desenlace del año y si el cuadro verde espera una eventual terminación de contrato de Álvarez, mientras Diego Arias termina de dirigir en lo que resta de campeonato.

El palmarés de Leonel Álvarez

Leonel cuenta con 4 títulos como entrenador, aunque el último parece lejano, pues lo consiguió en 2017 con Cerro Porteño de Paraguay.