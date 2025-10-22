Protesta pone en peligro el año escolar para 500 estudiantes de Puerto Parra, Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Desde antes de la semana de receso escolar no hay clases en el colegio Alfonso López de Campo Capote, un centro poblado de Puerto Parra, Santander.

Padres de familia de los 500 estudiantes matriculados en la institución educativa efectúan desde el 3 de octubre una protesta que impide la realización de las actividades académicas.

El hecho obligó a que una delegación de padres de familia del colegio se trasladase a Bucaramanga.

¿Qué dicen?

Diana Moreno y Johana Acuña, profesores de la institución educativa y del consejo directivo informaron que el pagador no efectúa los trámites en forma debida; por tal motivo, se no se ha adquirido una póliza necesaria para la inversión de la plata que cada año llega al colegio.

Como no se invierte en el mantenimiento, hay salones con problemas derivados del mal estado de los techos. Los profesores mostraron videos en los cuales se observa el impacto de los recientes aguaceros en los salones de clase.

Flor Ángel Gamarra Prada, rectora encargada del colegio desde mayo pasado dice que la inversión no se ve. Habla de los problemas con la acometida eléctrica y del riesgo de no poder culminar el año lectivo 2025.

Incluso, asegura la directiva docente que no hay cómo comprar los diplomas para los bachilleres que se gradúan dentro de poco.