Precio del café para hoy en Colombia, 22 de octubre, según informe diario de la FNC

La industria del café es una de las más importantes en Colombia, pues más allá de que los establecimientos y tiendas se dediquen a vender productos con este grano, lo realmente fundamental e impactante, es el reconocimiento que ha ganado alrededor del mundo. Si bien en Suramérica Brasil es el número uno, no quita que el de Colombia también sea esencial.

Muchas familias que se dedican a esto, cuentan con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros para que las nuevas tecnologías y herramientas sean de ayuda a la hora de cultivar, cuidar y cosechar, pues los granos de café requieren de ciertos cuidados para que crezca con la mejor calidad posible.

Precio del café para hoy en Colombia, 22 de octubre

En un informe diario presentado por la Federación Nacional de Cafeteros, se estableció que el precio del café para este 22 de octubre es de $3.176.000 COP, lo que muestra un leve aumento en su valor, ya que el día de ayer, 21 de octubre, su cotización fue de $3.143.000 COP, mientras que el valor de su pasilla contenida en pergamino es de 10.000 Kg/COP.

Precio del café en las principales ciudades del país, para este 22 de octubre

El sector caficultor es un área de suma importancia para el país en materia de exportación, debido a ello, es esencial conocer la cotización de su valor en las principales ciudades del país, esto, según el informe diario de la FNC:

Armenia — Carga: 3,176,500 | Kilo: 25,412 | Arroba: 317,650

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 3,175,250 | Kilo: 25,402 | Arroba: 317,525

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 3,174,875 | Kilo: 25,399 | Arroba: 317,488

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 3,177,250 | Kilo: 25,418 | Arroba: 317,725

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 3,176,375 | Kilo: 25,411 | Arroba: 317,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 3,174,375 | Kilo: 25,395 | Arroba: 317,438

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 3,175,625 | Kilo: 25,405 | Arroba: 317,563

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 3,176,375 | Kilo: 25,411 | Arroba: 317,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 3,175,625 | Kilo: 25,405 | Arroba: 317,563

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 3,174,750 | Kilo: 25,398 | Arroba: 317,475

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 3,174,500 | Kilo: 25,396 | Arroba: 317,450

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 3,174,500 | Kilo: 25,396 | Arroba: 317,450

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 3,176,375 | Kilo: 25,411 | Arroba: 317,638

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 3,176,625 | Kilo: 25,413 | Arroba: 317,663

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 3,178,125 | Kilo: 25,425 | Arroba: 317,813

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 3,175,750 | Kilo: 25,406 | Arroba: 317,575

Precio del café en dólares

Este grano tiene una cotización alta, pues según la plataforma Investing, dedicada al estudio de mercados y en presentar informes en tiempo real sobre productos e insumos, señaló que para este 22 de octubre, el precio del café en dólares se estableció en 423,95 USD, un incremento del 2,51%, es decir, un aumento de 10,40 USD.

