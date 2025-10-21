En octubre se celebra el Mes Internacional del Café

En el marco del Mes Internacional del Café, Starbucks, se suma a la celebración rindiendo homenaje a los caficultores que cultivan cada grano con dedicación y a los clientes que lo disfrutan. Bajo el lema “Café con propósito. Mejor futuro”, la marca resalta el impacto positivo que puede generar el café en la vida de miles de personas.

Se trabaja día a día bajo estrictos programas de abastecimiento ético, donaciones de semillas, entrega de árboles nativos con su programa “Juntos por el Café” y capacitación gratuita para caficultores, además de impulsar proyectos sociales que fortalecen a las comunidades locales. Todo esto con la convicción de que el café conecta personas, culturas e historias, siendo un motor de impacto positivo en las comunidades.

“Nuestros clientes vienen a Starbucks por algo más que un café: vienen por lo que representa cada taza: el trabajo de nuestros partners (colaboradores), la calidad y el impacto positivo que buscamos generar en la comunidad, reforzando así nuestro compromiso de asegurar un futuro sostenible del café colombiano para todos” señaló Claudia Aburto, directora de Starbucks para Alsea en Sudamérica.

Hace más de cinco décadas de suministro, tostado y venta de café colombiano en todo el mundo, y con un Centro de Apoyo al Productor (Farmer Support Center) ubicado en Manizales, Starbucks se dedica a trabajar junto a los caficultores colombianos.