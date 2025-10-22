Nuevo Director de la Policía: ¿cómo avanza hoy la investigación del asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón?

A un mes de que se cumpla un año del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, el joven de 21 años, hijo del general (r), William Rincón, perpetrado en la mañana del 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de la capital del país, el caso sigue siendo todo un enigma.

En el mes de julio, el juzgado 5 penal de conocimiento de Bogotá negó la petición que hizo la Fiscalía para archivar la investigación contra Andrés Camilo Sotelo, el único judicializado por el crimen del hijo del designado director de la Policía Nacional. El juzgado determinó que el caso debe seguir activo y advirtió vacíos en la investigación.

¿Por qué se dejó libre al único judicializado como sospechoso?

Juan Felipe Rincón Morales murió en medio de una riña, por un impacto de bala. A este punto de los hechos, luego de 11 meses del crimen, se presume que se trató de un plan para extorsionarlo.

El ente acusador dice que no tiene evidencias para acusar a Andrés Camilo Sotelo Torres, quien inicialmente fue imputado por homicidio agravado. Y, que quien disparó fue otra persona.

“No se cuenta con elementos sólidos para continuar con la indicación de la conducta al señor Sotelo Torres y que no tiene la Fiscalía cómo desvirtuar su presunción de inocencia, por eso es que hoy solicita la preclusión en favor del señor Sotelo en razón a que como se evidenció tanto en los videos como en los fotogramas y como al hacer la correlación con los otros elementos materiales probatorios balísticos el informe de topografía y la misma inspección a cadáver fue otra persona quien disparó y quien impactó a la hoy víctima y no el señor Sotero", dijo la fiscal delegada para este caso.

Un juez consideró que debe tomar fuerza la hipótesis de un posible plan de extorsión

“Sería importante precisar si Katherine Sotelo tuvo algún nivel de intervención en la creación de la cuenta de Instagram, que supuestamente fue el canal de comunicación que utilizaron Juan Felipe Rincón Morales y M.J. supuestamente para interactuar, para que él le pidiera cosas que no eran. Eso no está probado, lo repito. No hay evidencia de eso. Pero entonces, ¿por qué se pide ese acto investigativo? Porque se insiste en que no se alcanza a entender cómo es que la menor olvida un detalle tan relevante como el nombre de su cuenta, cuando utilizó su cuenta supuestamente para interactuar tres días con el occiso (...) Y si a eso le sumamos el contexto práctico de extorsión, pues abundan razones para que se siga investigando", determinó el juez.

El juez también consideró que se debe determinar “la veracidad de la prueba” de rastro de pólvora en las manos de Andrés Camilo Sotelo.

Del mismo modo, establecer lo que ocurrió con 2 vainillas que no aparecieron en la escena del crimen: el ente acusador recolectó 6, a pesar de que se escucharon 8 disparos.

“La Fiscalía necesariamente debe profundizar en la investigación, para determinar por qué el joven Juan Felipe Rincón fue a ese barrio (...) no hay evidencia de que el joven tenía comportamientos contrarios con menores de edad. Además, todo parece indicar una presunta extorsión”, indicó el juez.

Lo que espera el abogado del general (r) William Rincón

Caracol Radio habló con el penalista Juan Felipe Criollo, apoderado de la familia Rincón Morales. Dijo que espera “que exista una investigación rigurosa, profunda, sin ambigüedades, en las cuales se pueda esclarecer qué fue lo que realmente sucedió ese 24 de noviembre con el hijo del general Rincón. Y por otro lado, como siempre lo hemos clamado, justicia de cara a los hechos previos y a las declaraciones que ha hecho una menor frente a unas posibles conductas que se desplegaron en contra del joven Juan Felipe Rincón y esas situaciones de golpes de manera, a mi criterio, inclementes y despiadadas que ya están siendo investigadas por la Fiscalía".

Criollo agregó: “Frente a la decisión de no preclusión del juez, es una manifestación clara de la falta de profundidad en la investigación, de la falta de elementos contundentes y por ende dejando en vilo un derecho fundamental como es el de la justicia, no solamente para Juan Felipe Rincón, sino para la sociedad colombiana".

