Fiscalía pidió precluir investigación contra Andrés Sotelo por crimen de Juan Felipe Rincón: ‘No disparó’

Ante el juzgado 5 penal de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía solicitó formalmente la preclusión de la investigación contra de Andrés Camilo Sotelo, el único judicializado por el crimen de Juan Felipe Rincón.

Se trata de un joven de 21 años, hijo del ex inspector de la Policía, general (r), William Rincón, asesinado en la mañana del 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de la capital del país.

El joven murió en medio de una riña, por un impacto de bala. A este punto de los hechos, luego de 5 meses del crimen, se presume que se trató de un plan para extorsionarlo.

Hoy, el ente acusador dice que no tiene evidencias para acusar a Andrés Camilo Sotelo Torres, quien inicialmente fue imputado por homicidio agravado. Y, que quien disparó fue otra persona.

“No se cuenta con elementos sólidos para continuar con la indicación de la conducta al señor Sotelo Torres y que no tiene la Fiscalía cómo desvirtuar su presunción de inocencia, por eso es que hoy solicita la preclusión en favor del señor Sotelo en razón a que como se evidenció tanto en los videos como en los fotogramas y como al hacer la correlación con los otros elementos materiales probatorios balísticos el informe de topografía y la misma inspección a cadáver fue otra persona quien disparó y quien impactó a la hoy víctima y no el señor Sotero", dijo la fiscal delegada para este caso.

Plantón en el búnker de la Fiscalía para pedir justicia

Horas antes de realizar esta audiencia, familiares y amigos de Juan Felipe Rincón, se concentraron frente del búnker de la Fiscalía en la capital del país, exigiendo que el crimen no quede en la impunidad.